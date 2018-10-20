Осужденного в Крыму украинца Балуха этапировали в место отбывания наказания

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Гражданин Украины Владимир Балух, осужденный в Крыму за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН этапирован в место отбывания наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСИН.

"Владимир Балух этапирован к месту отбывания наказания. Он находится на карантине, после чего будет определен в отряд", — рассказали в УФСИН.

В свою очередь, родственники осужденного сообщили РИА Новости, что Балух сейчас находится в Керченской исправительной колонии №2.

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле этого года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

По сумме двух статей его в итоге приговорили к 4 годами и 11 месяцам лишения свободы со штрафом в 10 тысяч рублей.

Мужчина считает обвинения необоснованными и утверждает, что 89 патронов и 2 килограмма взрывчатки ему подбросили на чердак во время обыска.