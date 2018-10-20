В "Артеке" опровергли данные о том, что Росляков учился стрелять в лагере

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Студент Владислав Росляков, устроивший массовое убийство в Керченском политехническом колледже, никогда не был в международном детском центре "Артек", сообщил директор центра Алексей Каспржак.

"Этого мальчика в "Артеке" не было и не могло быть. К нам в лагерь вообще не приезжают дети из системы среднего профессионального образования", — сказал Каспржак РИА Новости, комментируя информацию ряда СМИ, в которой утверждалось, что Росляков якобы за неделю до массового убийства проходил подготовку по стрельбе в "Артеке".

Каспржак также призвал тщательнее проверять источники информации, так как связать детский центр с Росляковым, основываясь на домыслах, попытались именно украинские СМИ.

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В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.