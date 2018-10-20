Полиция проверяет предполагаемое место тренировок керченского стрелка

КЕРЧЬ, 20 окт — РИА Новости. Полицейские обследуют территорию вокруг заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, устроивший бойню в политехническом коледже, предположительно, тренировался взрывать, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Поле расположено неподалеку от дома Рослякова. По периметру выставлено оцепление, летает квадрокоптер. Как предполагается, на этом поле Росляков и учился взрывать самодельные устройства, а потом сжег религиозную литературу, свой компьютер и телефон.

"Здесь кошки, собаки, бомжи ходят. И все время что-то грохочет — может, мост строят, может, петарды взрывает кто-то", — рассказали РИА Новости местные жители.

Трагедия в Керчи

Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более 50 человек, 45 из них до сих пор остаются в больницах.

Изначально дело возбудили по статье о теракте, но позже переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. До этого он обучался обращению с оружием в центре подготовки в Симферополе. Он ничем не выделялся, был спокойным, уверенным и хорошо сдал практический экзамен.