Житель Керчи, чья девушка погибла в колледже, находится в тяжелом состоянии

КЕРЧЬ, 20 окт — РИА Новости. Молодой человек, который в керченской трагедии потерял любимую девушку, находится в больнице Краснодара в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости мэр Керчи Сергей Бороздин.

В группе "Вконтакте" появилось сообщение, что молодой человек, чья девушка получила тяжелые ранения при стрельбе и взрывах в керченском политехническом колледже и впоследствии скончалась, выпал из окна и со сломанным позвоночником был доставлен в больницу.

Как сообщили РИА Новости в мэрии Керчи, в пятницу юношу доставили авиацией в больницу Краснодара.

"Это единственный такой случай, и уверен, что таких больше не будет, психологи работают по социальным группам. Он (молодой человек) в тяжелом состоянии, доставлен авиацией в Краснодар", — сообщил Бороздин.

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В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.