Спасатели разобрали завалы на месте взрыва на заводе в Гатчине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва на заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Разбор завалов завершён. Продолжается вывоз мусора", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас оперативным штабом организован поквартирный и подомовой обход окрестных жилых массивов, чтобы зафиксировать те повреждения, которые причинил взрыв, и обеспечить выплату компенсаций.