Спасатели разобрали завалы на месте взрыва на заводе в Гатчине

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва на заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. В настоящий момент известно об одиннадцати пострадавших, четверо из которых погибли. Два человека остаются в больнице.

"Разбор завалов завершён. Продолжается вывоз мусора", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас оперативным штабом организован поквартирный и подомовой обход окрестных жилых массивов, чтобы зафиксировать те повреждения, которые причинил взрыв, и обеспечить выплату компенсаций.