В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Керчи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В больницах остаются 45 человек, пострадавшие при трагедии в Керчи, 25 из них — дети, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Трое пациентов находятся в состоянии крайней степени тяжести в реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Еще десять человек — в тяжелом состоянии, 32 — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.
Трагедия в Керчи
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже.
По последним данным, жертвами атаки стал 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
В июле Росляков прошел обучение для получения лицензии на покупку оружия. Он представил весь пакет документов, включая медицинские справки, в том числе заключение психиатра.