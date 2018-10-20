В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Керчи

Сотрудница Краснодарской краевой клинической больницы №1 осматривает пострадавшую при нападении на технологический колледж в Керчи

Сотрудница Краснодарской краевой клинической больницы №1 осматривает пострадавшую при нападении на технологический колледж в Керчи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В больницах остаются 45 человек, пострадавшие при трагедии в Керчи, 25 из них — дети, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Трое пациентов находятся в состоянии крайней степени тяжести в реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Еще десять человек — в тяжелом состоянии, 32 — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.

Трагедия в Керчи

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже.

По последним данным, жертвами атаки стал 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

В июле Росляков прошел обучение для получения лицензии на покупку оружия. Он представил весь пакет документов, включая медицинские справки, в том числе заключение психиатра.