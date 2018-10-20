Трое отравившихся на Ставрополье школьников остаются в тяжелом состоянии

НАЛЬЧИК, 20 окт – РИА Новости. Трое из пяти школьников, которые в пятницу отравились лекарствами в Изобильненском районе Ставропольского края, остаются в тяжелом состоянии, у двоих наблюдается положительная динамика, сообщает в субботу пресс-служба губернатора региона.

Ранее сообщалось, что днем 19 октября в городе Изобильный вследствие немедицинского употребления лекарственных средств были госпитализированы пятеро учащихся местной школы. Выехавший на место губернатор Ставрополья Владимиров поручил провести проверки в школах Изобильного, а также в аптеках, где продаются рецептурные препараты. Пострадавших школьников перевезли в краевую детскую клиническую больницу в Ставрополь, состояние четверых из них было тяжелым, они находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ. По информации следователей, подростки употребили в большом количестве лекарственные препараты "с целью получения одурманивающего эффекта".

"По информации регионального минздрава, у двух подростков наблюдается положительная динамика. Состояние трех пострадавших остается стабильно тяжелым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведены консультации со специалистами министерства здравоохранения РФ и больницы имени Сперанского в Москве.

"К лечению пострадавших привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета. Ситуация продолжает оставаться на личном контроле губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова", — уточняет пресс-служба.