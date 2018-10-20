Еще один студент обратился за медицинской помощью после стрельбы в Керчи

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. К медикам за оказанием медицинской помощи обратился еще один студент Керченского политехнического колледжа, где произошла стрельба и взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма.

"Еще один пострадавший обратился за помощью. Он находится в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ). Ему оказывается вся необходимая помощь", — сказали в минздраве.

По словам собеседницы агентства, на данный момент в РДКБ находится девять пострадавших. "Два в тяжелой степени тяжести, шесть – средней степени тяжести и один – легкой", — сказали в минздраве.

Всего на стационарном лечении в различных медицинских учреждениях полуострова находится 23 пострадавших в колледже.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.