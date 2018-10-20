На месте взрыва на заводе в Гатчине спасатели разобрали более 80% завалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Спасатели разобрали более 80% завалов на месте взрыва на заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.
Как сообщает ведомство, в деревне Малые Колпаны Гатчинского района продолжаются работы по разбору обрушившихся конструкций на месте технологического взрыва.
"По состоянию на 7.00 разобрано более 80% завалов. В настоящий момент известно об одиннадцати пострадавших, четверо из которых погибли. Два человека остаются в больнице", — говорится в сообщении.
Всего к работе по ликвидации последствий происшествия привлечено 224 человека и 66 единиц техники.