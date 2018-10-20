На месте взрыва на заводе в Гатчине спасатели разобрали более 80% завалов

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Спасатели разобрали более 80% завалов на месте взрыва на заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По последним данным, четыре человека погибли.

Как сообщает ведомство, в деревне Малые Колпаны Гатчинского района продолжаются работы по разбору обрушившихся конструкций на месте технологического взрыва.

"По состоянию на 7.00 разобрано более 80% завалов. В настоящий момент известно об одиннадцати пострадавших, четверо из которых погибли. Два человека остаются в больнице", — говорится в сообщении.

Всего к работе по ликвидации последствий происшествия привлечено 224 человека и 66 единиц техники.