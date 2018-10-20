В Омске куропатки помешали вылету самолета в Москву

КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. Куропатки во время руления при взлете попали в двигатель Airbus А320, следовавшего из Омска в Москву, в результате вылет рейса был отложен, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"Рейс 388 Airbus А320 авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщением Омск-Домодедово, в 6.57 местного времени на взлёте при рулении в двигатель попали две куропатки. От земли самолёт не отрывался. Пострадавших нет", — сказала она.

По ее словам, на борту находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа. В 13.00 местного времени из Екатеринбурга должны прилететь специалисты и резервный борт. Вылет из Омска ориентировочно в 13.40.

По словам собеседницы агентства, с пассажирами работает представитель авиакомпании, оказываются все необходимые услуги. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.