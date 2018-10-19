Керченским стрелком двигала ненависть к обществу, считают в ОП Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Студентом Владиславом Росляковым, устроившим массовое убийство в Керченском политехническом колледже, двигала ненависть к людям, считает заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
"Видно, что он тщательно все спланировал, давно готовился, фанатично подчинялся реализации этой цели, и его даже не останавливал страх личной смерти. Все было подчинено страсти, основанной на ненависти к обществу, в котором он жил, к тем ребятам, с которыми учился, и учителям, которые работали в колледже. Меня удивляет, насколько он хладнокровно расстреливал людей", — сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, Росляков стал жертвой культа насилия, от которого особенно страдают люди с деформированной психикой.
"Здесь нужен более глубокий системный анализ всех этих процессов в плане выработки противоядия на уровне мобилизации гражданского общества. Государственных усилий будет всегда недостаточно. Турникеты, охрана — все это надо усиливать, делать более эффективным, но этого недостаточно. Никто не знает, что творится в голове у человека, зараженного ненавистническими фобиями. А Росляковым двигала именно ненависть", — заметил Форманчук.
"Если личность поставила себе цель и фанатично ей предана, она найдет деньги или людей, которые будут в этом заинтересованы и помогут. Я считаю, что его не просто нашли, а, скорее всего, он сам нашел тех, кто мог помочь ему найти источники. Им двигали мотивы, настолько охватившие его тягой к насилию и необычному поступку, которые заставили найти все необходимое: и деньги, и оружие приобрести", — добавил он.
В минувшую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Церемонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.
Родственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.
Священнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
Жители Керчи на церемонии прощания с погибшими.
На площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.
Медики помогали тем, кому требовалась помощь.
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.
Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.
"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.
Была объявлена минута молчания.
После церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.
Прощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.