Следователи допрашивают руководство гатчинского завода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября – РИА Новости. Следователи, работающие на месте взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, допрашивают руководство предприятия, в том числе и начальника цеха, где произошел взрыв, сообщил журналистам руководитель следственного отдела по Гатчине СУСК РФ по региону Николай Батарин.
"В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия… Следователи проводят допросы ио директора завода и главного инженера, а также начальника цеха, в котором произошел взрыв", — сказал Батарин.
Ранее СК РФ сообщал, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека".