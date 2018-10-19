Следователи допрашивают руководство гатчинского завода

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября – РИА Новости. Следователи, работающие на месте взрыва на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, допрашивают руководство предприятия, в том числе и начальника цеха, где произошел взрыв, сообщил журналистам руководитель следственного отдела по Гатчине СУСК РФ по региону Николай Батарин.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По данным властей Ленобласти, два человека погибли, трое пострадали, детей среди них нет. Завод расположен по адресу: Гатчинский район, Гатчина-2, улица Центральная, 1.

"В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия… Следователи проводят допросы ио директора завода и главного инженера, а также начальника цеха, в котором произошел взрыв", — сказал Батарин.

Ранее СК РФ сообщал, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека".