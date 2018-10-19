Сорок шесть пострадавших при стрельбе в Керчи находятся в больницах

Пострадавшая при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшая при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сорок шесть человек остаются госпитализированными после трагедии в Керчи, 26 из них дети, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"На сегодняшний день остаются госпитализированными 46 пациентов, из них 26 детей в возрасте до 18 лет", — сказала Скворцова в эфире Первого канала . Самые тяжелораненые были эвакуированы в ведущие московские медицинские центры, уточнила министр.

Двое тяжелых пациентов находятся в Краснодаре, они прооперированы, их состояние сейчас не вызывает опасений. Еще шесть тяжелых пациентов — в Симферополе, из них четверо перешли в состояние средней тяжести, две девочки остаются в тяжелом состоянии.

"В Симферополь прилетела бригада нашего главного внештатного специалиста — детского хирурга из Санкт-петербургского педиатрического университета, вместе с двумя хирургами и анестезиологом-реаниматологом и коллегами из Симферополя, девочки были дополнительно прооперированы",- добавила Скворцова.

Все остальные больные находятся в состоянии средней тяжести, ближе к легкой, отметила министр.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.