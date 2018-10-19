Стало известно, чем были начинены бомбы керченского стрелка

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Болты, шайбы и изогнутые гвозди доставали хирурги во время операций из ран пострадавших в Керчи, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Это действительно такое страшное зрелище — болты, шайбы, изогнутые гвозди, металлические компоненты достаточно большой величины — с указательный палец некоторые", — сказала Скворцова в эфире Первого канала . Она добавила, что, поскольку эти предметы грязные, "тут же начинается воспаление, у ряда пациентов флегмона кишечника, разрывы, сопровождающиеся абсцессами".

По словам министра, в больницах остаются 46 пациентов, из них 26 — это дети. Самых тяжелораненых эвакуировали в ведущие московские медицинские центры.

Двое пациентов в тяжелом состоянии находятся в Краснодаре, их прооперировали, сообщила Скворцова. Еще шесть человек — в Симферополе, состояние четверых оценивается как среднее, две девочки остаются в тяжелом состоянии.

"В Симферополь прилетела бригада нашего главного внештатного специалиста — детского хирурга из Санкт-Петербургского педиатрического университета, вместе с двумя хирургами и анестезиологом-реаниматологом и коллегами из Симферополя, девочки были дополнительно прооперированы", — добавила глава Минздрава.

Все остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, ближе к легкой, заключила министр.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.