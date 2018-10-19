Четыре человека могут быть под завалами после взрыва на заводе в Гатчине

С-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Люди могут оставаться под завалами после взрыва на заводе "Авангард" под Петербургом, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Дайнеко.
"На месте работают кинологи, собаки проверяют наличие пострадавших под завалами. По нашей информации, предположительно, под завалами могут находиться люди… Мы предполагаем, что может находиться до четырех человек", — сказал он.
По его словам, причины произошедшего будет определять следствие, но на данный момент одна из версий — это нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции.
Дайнеко отметил, что на месте происшествия находится 105 сотрудников МЧС и 42 единицы техники.
"На данный момент работают 205 человек личного состава по системе РСЧС, организовано взаимодействие с Ленинградской областью. От МЧС находятся 105 человек и 42 единицы техники", — добавил Дайнеко, подчеркнув, что этих сил и средств для проведения работ достаточно.