Четыре человека могут быть под завалами после взрыва на заводе в Гатчине

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Люди могут оставаться под завалами после взрыва на заводе "Авангард" под Петербургом, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Дайнеко.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По данным властей Ленобласти, два человека погибли, трое пострадали, детей среди них нет. Завод расположен по адресу: Гатчинский район, Гатчина-2, улица Центральная, дом 1.

"На месте работают кинологи, собаки проверяют наличие пострадавших под завалами. По нашей информации, предположительно, под завалами могут находиться люди… Мы предполагаем, что может находиться до четырех человек", — сказал он.

По его словам, причины произошедшего будет определять следствие, но на данный момент одна из версий — это нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции.

Дайнеко отметил, что на месте происшествия находится 105 сотрудников МЧС и 42 единицы техники.

На момент завершения рабочей смены в здании могло находиться до семи человек, отметил Дайнеко, сейчас, предположительно, установлены места, где могут находиться пострадавшие. "Работают спасатели. Они сосредоточены на этих местах. Работы будут проводиться, пока мы не убедимся, что под завалами никого не осталось", — сказал он.

"На данный момент работают 205 человек личного состава по системе РСЧС, организовано взаимодействие с Ленинградской областью. От МЧС находятся 105 человек и 42 единицы техники", — добавил Дайнеко, подчеркнув, что этих сил и средств для проведения работ достаточно.