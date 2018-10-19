Суд взял под стражу первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы взял под стражу первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Наталия Дударь.

Как ранее сообщили РИА Новости в администрации Сочи, мэрия готова содействовать правоохранителям и следствию для установления всех обстоятельств дела о коррупции, городские власти уверены, что расследование будет объективным и справедливым.

Информация, что в мэрии Сочи прошли обыски по делу о коррупции, появилась в четверг в одном из каналов в Telegram и ряде СМИ. Сообщалось, что первого вице-мэра города Сергея Юрина и группу других чиновников задержали и доставили в Москву. Комментариями правоохранителей РИА Новости не располагает.