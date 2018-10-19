В Марий Эл водителя лесовоза осудили за ДТП с 15 погибшими

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Водитель лесовоза, признанный виновным в деле о ДТП с 15 погибшими в Марий Эл, получил шесть лет и пять месяцев лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло вечером 16 ноября 2017 года на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них был ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы. Было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора водителю лесовоза Ринату Маматову, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также Руслану Мусаеву, выпустившему на линию транспортное средство с неисправностями… Ринату Маматову назначено наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы… Руслану Мусаеву – в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Маматова также лишили права управления транспортными средствами на три года, а Мусаева — заниматься деятельностью в сфере грузоперевозок на три года.