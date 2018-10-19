При взрыве на заводе в Гатчине погибли два человека

18:3319.10.2018
(обновлено: 18:34 19.10.2018)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард" в Гатчине, производящем пиротехнику. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"При взрыве два человека погибли и трое пострадали. Из них один находится в тяжелом состоянии в больнице, двое уже отпущены домой. Детей среди пострадавших нет", — отметили в областном правительстве.
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Взрыв произошел на заводе пиротехники "Авангард". Кадры очевидцев