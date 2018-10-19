При взрыве на заводе в Гатчине погибли два человека

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

С-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при взрыве на заводе "Авангард" в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард" в Гатчине, производящем пиротехнику. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"При взрыве два человека погибли и трое пострадали. Из них один находится в тяжелом состоянии в больнице, двое уже отпущены домой. Детей среди пострадавших нет", — отметили в областном правительстве.