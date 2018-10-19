Под Петербургом прогремел взрыв на заводе пиротехники "Авангард"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Гатчине под Санкт-Петербургом прогремел взрыв на заводе пиротехники "Авангард", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Возможно, два или три человека находятся под завалами. Спасатели ведут разбор завалов", — сообщили в областном правительстве.
Инциденту присвоен второй номер сложности.
В МЧС отметили, что взрыв был технологическим, в здании частично обрушились четыре этажа. После взрыва загорелись три легковые машины.
Создан оперативный штаб, на место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.