Под Петербургом прогремел взрыв на заводе пиротехники "Авангард"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Гатчине под Санкт-Петербургом прогремел взрыв на заводе пиротехники "Авангард", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В здании находились пять человек, два человека погибли. Еще двоих пострадавших извлекли из-под завалов.

"Возможно, два или три человека находятся под завалами. Спасатели ведут разбор завалов", — сообщили в областном правительстве.

Инциденту присвоен второй номер сложности.

В МЧС отметили, что взрыв был технологическим, в здании частично обрушились четыре этажа. После взрыва загорелись три легковые машины.

Создан оперативный штаб, на место взрыва выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.