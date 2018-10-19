В Кабардино-Балкарии сотрудник МВД насмерть сбил пенсионера

НАЛЬЧИК / МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту аварии, в результате которой сотрудник центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по КБР насмерть сбил пенсионера, сообщает СУСК по региону.
"Оперуполномоченный ЦПЭ МВД по КБР, управляя служебной автомашиной "ВАЗ-217030", на улице Баксанское шоссе в городе Чегем допустил наезд на пешехода, 1936 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных повреждений пенсионер скончался в медицинском учреждении.
В региональном МВД, в свою очередь сообщили, что у водителя не выявлено признаков алкогольного опьянения. "По данному факту руководством МВД по КБР назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщает министерство.