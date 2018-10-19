В Кабардино-Балкарии сотрудник МВД насмерть сбил пенсионера

НАЛЬЧИК / МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту аварии, в результате которой сотрудник центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по КБР насмерть сбил пенсионера, сообщает СУСК по региону.

Уточняется, что ДТП произошло 17 октября.

"Оперуполномоченный ЦПЭ МВД по КБР, управляя служебной автомашиной "ВАЗ-217030", на улице Баксанское шоссе в городе Чегем допустил наезд на пешехода, 1936 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных повреждений пенсионер скончался в медицинском учреждении.

В региональном МВД, в свою очередь сообщили, что у водителя не выявлено признаков алкогольного опьянения. "По данному факту руководством МВД по КБР назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщает министерство.