ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Семья жителя Керчи Владислава Дивизы, которого соцсети и некоторые СМИ в первые часы после трагедии в керченском политехническом колледже ошибочно назвали виновником произошедшего, из-за угроз живет в "кошмарном стрессе" и боится выходить на улицу, рассказала РИА Новости мать Владислава Наталья Дивиза.

Жестокая шутка

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил в колледже стрельбу и взорвал бомбу. По последним данным, погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа, еще более 50 человек пострадали. Первоначально уголовное дело возбудили о теракте, но позже переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Практически сразу после трагедии в соцсетях начали распространять фотографию подростка — якобы виновника произошедшего. Вскоре она появилась в СМИ, ее показали по телевизору. На фото — житель Керчи Владислав Дивиза, в соцсети "ВКонтакте" он зарегистрирован как Владислав Рейх.

Мать подростка рассказала, что Владислав учится в морском училище на матроса-моториста. По ее словам, там он и был в момент трагедии. "Он прошел медкомиссию и поехал туда сдавать документы. <….> А это совсем другой район города", — рассказала Дивиза.

Она добавила, что сама в это время была очень занята на работе. "У меня телефон просто разрывался. Когда открыла (страницу во "ВКонтакте". — Прим. ред.), там столько всего было! Я не знала, что делать", — призналась собеседница агентства.

Фотография ее сына как убийцы появилась в соцсетях и СМИ. Наталья с сыном побывали в полиции, где объяснили, что не причастны к произошедшему.

"Кто-то хорошо над нами подшутил. Может быть, это специально было задумано. <…> Фейковая страница моего сына во "ВКонтакте" была создана еще 15 августа, с его фотографией именно. Может быть, думали, что другой исход событий будет, что они убегут, а это все скинут на него. Он во "ВКонтакте" подписан как Владислав Рейх, то есть первая буква фамилии тоже Р, как у Рослякова", — сказала Наталья, подчеркнув, что о самом Рослякове вся их семья "ни слухом, ни духом" и у ее сына другой круг общения.

"Дети боятся каждого шороха"

"Распространял все это в соцсетях один человек. Скриншоты скинуты в полицию, может, найдут этого человека. Но полиция сказала, что это интернет, пока разберутся, может, и два, и три месяца пройдет", — отметила она.

Последние три дня семья, по словам собеседницы агентства, живет в "кошмарном стрессе". Они получили множество угроз в соцсетях, причем то, что стрелок покончил с собой сразу после убийства, не мешает многим людям продолжать винить ее сына.

"Люди разные — кто смотрел, кто не смотрел. Мне даже из Турции звонили знакомые, у них в местных газетах огромная фотография моего сына и подпись, что он убийца. До сих пор пишут гадости… И сыну пишут, и мне, и у меня еще ребенок десяти лет, под его фотографиями тоже пишут гадости", — сказала Наталья.

"Дети боятся каждого шороха, сидят дома, на учебу не ходят. Нам полиция сказала, что выходить пока нельзя. Я два дня ничего не ем, только (пью) успокоительное. Вот такое у нас состояние", — добавила она.

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По словам Натальи, пока семье не до того, чтобы думать об официальной защите чести и достоинства. Но она не исключает, что спустя какое-то время подаст в суд на СМИ. "Думаю, мы так и сделаем", — сказала она.

Знакомые и друзья поддерживают семью. Преподаватель Владислава предложил предоставить ему и его близким психолога. По словам Натальи, они готовы принять эту помощь.

Она рассказала, что трагедия в колледже коснулась и ее близких.

"У нас учительница английского, к которой ходит мой младший ребенок, там работает. Я звонила ей, она трубку сначала не брала, я переживала. Потом она ответила, что с ней все в порядке, жива-здорова. У моей знакомой сын погиб, 16 лет мальчику. Сегодня всех хоронят. У нашей девочки (подруга сына. — Прим. ред.) брат родной, его девушка умерла. И он вчера выбросился из окна четвертого этажа. Увезли его в Краснодар в очень тяжелом состоянии", — рассказала Наталья.