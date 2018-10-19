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Происшествия

В Керчи семья ошибочно названного убийцей подростка боится выходить из дома

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (362)
(обновлено: 18:07 19.10.2018)
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© Фото предоставлено предоставлено мамой Владислава ДивизаВладислав ДивизаВладислав Дивиза
© Фото предоставлено предоставлено мамой Владислава Дивиза

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Семья жителя Керчи Владислава Дивизы, которого соцсети и некоторые СМИ в первые часы после трагедии в керченском политехническом колледже ошибочно назвали виновником произошедшего, из-за угроз живет в "кошмарном стрессе" и боится выходить на улицу, рассказала РИА Новости мать Владислава Наталья Дивиза.

Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Трагедия в Керчи: кто в ней виноват и кому она выгодна
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил в колледже стрельбу и взорвал бомбу. По последним данным, погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа, еще более 50 человек пострадали. Первоначально уголовное дело возбудили о теракте, но позже переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Жестокая шутка

Практически сразу после трагедии в соцсетях начали распространять фотографию подростка — якобы виновника произошедшего. Вскоре она появилась в СМИ, ее показали по телевизору. На фото — житель Керчи Владислав Дивиза, в соцсети "ВКонтакте" он зарегистрирован как Владислав Рейх.

Мать подростка рассказала, что Владислав учится в морском училище на матроса-моториста. По ее словам, там он и был в момент трагедии. "Он прошел медкомиссию и поехал туда сдавать документы. <….> А это совсем другой район города", — рассказала Дивиза.

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв и стрельба в Керчи

Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Она добавила, что сама в это время была очень занята на работе. "У меня телефон просто разрывался. Когда открыла (страницу во "ВКонтакте". — Прим. ред.), там столько всего было! Я не знала, что делать", — призналась собеседница агентства.

Фотография ее сына как убийцы появилась в соцсетях и СМИ. Наталья с сыном побывали в полиции, где объяснили, что не причастны к произошедшему.

"Кто-то хорошо над нами подшутил. Может быть, это специально было задумано. <…> Фейковая страница моего сына во "ВКонтакте" была создана еще 15 августа, с его фотографией именно. Может быть, думали, что другой исход событий будет, что они убегут, а это все скинут на него. Он во "ВКонтакте" подписан как Владислав Рейх, то есть первая буква фамилии тоже Р, как у Рослякова", — сказала Наталья, подчеркнув, что о самом Рослякове вся их семья "ни слухом, ни духом" и у ее сына другой круг общения.

Здание Политехнического колледжа в Керчи после нападения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Распространял все это в соцсетях один человек. Скриншоты скинуты в полицию, может, найдут этого человека. Но полиция сказала, что это интернет, пока разберутся, может, и два, и три месяца пройдет", — отметила она.

"Дети боятся каждого шороха"

Последние три дня семья, по словам собеседницы агентства, живет в "кошмарном стрессе". Они получили множество угроз в соцсетях, причем то, что стрелок покончил с собой сразу после убийства, не мешает многим людям продолжать винить ее сына.

"Люди разные — кто смотрел, кто не смотрел. Мне даже из Турции звонили знакомые, у них в местных газетах огромная фотография моего сына и подпись, что он убийца. До сих пор пишут гадости… И сыну пишут, и мне, и у меня еще ребенок десяти лет, под его фотографиями тоже пишут гадости", — сказала Наталья.

"Дети боятся каждого шороха, сидят дома, на учебу не ходят. Нам полиция сказала, что выходить пока нельзя. Я два дня ничего не ем, только (пью) успокоительное. Вот такое у нас состояние", — добавила она.

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© Ruptly, kerchinfo.com, kerch.fm, kerch.tv
Взрыв в керченском колледже: кадры с места ЧП

По словам Натальи, пока семье не до того, чтобы думать об официальной защите чести и достоинства. Но она не исключает, что спустя какое-то время подаст в суд на СМИ. "Думаю, мы так и сделаем", — сказала она.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Политехнического колледжа в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Знакомые и друзья поддерживают семью. Преподаватель Владислава предложил предоставить ему и его близким психолога. По словам Натальи, они готовы принять эту помощь.

Она рассказала, что трагедия в колледже коснулась и ее близких.

"У нас учительница английского, к которой ходит мой младший ребенок, там работает. Я звонила ей, она трубку сначала не брала, я переживала. Потом она ответила, что с ней все в порядке, жива-здорова. У моей знакомой сын погиб, 16 лет мальчику. Сегодня всех хоронят. У нашей девочки (подруга сына. — Прим. ред.) брат родной, его девушка умерла. И он вчера выбросился из окна четвертого этажа. Увезли его в Краснодар в очень тяжелом состоянии", — рассказала Наталья.

"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать": прощание с погибшими в Керчи
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЦеремонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Церемонию прощания организовали на площади Ленина в центре Керчи.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРодственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Родственники погибших начали собираться на площади уже в девять часов утра, хотя прощание должно было начаться в 10.00.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСвященнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Священнослужители провели молебен по жертвам трагедии. Первым прочитал молитву имам Керчи Марлен Аджарипов, затем — митрополит Керченский и Феодосийский Платон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖители Керчи на церемонии прощания с погибшими.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители Керчи на церемонии прощания с погибшими.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На площади дежурили бригады скорой помощи и волонтеры.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМедики помогали тем, кому требовалась помощь.Жители на площади Ленина в Керчи, где проходит церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Медики помогали тем, кому требовалась помощь.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время церемонии прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на площадь и участвовал в церемонии прощания.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аксенов и первые лица Крыма выразили соболезнования родственникам погибших.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Говорить ничего не хочется, хочется рыдать. Хочется рыдать. История Крыма разделилась на до 17 октября и после", — сказал Аксенов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБыла объявлена минута молчания.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Была объявлена минута молчания.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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После церемонии прощания траурная колонна проследовала к месту похорон.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПрощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.Церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прощание с погибшими при нападении на политехнический колледж.
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