Блогер "Давидыч" получил почти пять лет колонии за мошенничество

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу приговорил к 4 годам 8 месяцам годам колонии основателя сообщества "Смотра.ру", известного блогера Эрика "Давидыча" Китуашвили по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"По совокупности назначить наказание 4 года и 8 месяцев колонии общего режима", — объявил судья Антон Толстой.

При этом суд оправдал Китуашвили по одному эпизоду мошенничества. Еще по одному эпизоду мошенничества со страховкой и отмывании блогер избежал наказания из-за истечения срока давности.

Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за 1,5 дня в колонии.

Прокурор просил приговорить его к семи годам лишения свободы. Защита настаивала на оправдании.

Поддержать "Давидыча" в суд пришел экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. В беседе с РИА Новости он объяснил свой визит тем, что они "сидели в одной камере" СИЗО — Малобродский проходит обвиняемым по делу режиссера Кирилла Серебренникова.

Кроме того, на оглашении приговора присутствует актер Гоша Куценко. От беседы с журналистами он отказался.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.