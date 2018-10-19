Суд оправдал блогера "Давидовича" по одному из эпизодов мошенничества

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу оправдал основателя сообщества "Смотра.ру", известного блогера Эрика "Давидовича" Китуашвили по одному из эпизодов мошенничества на 1,2 миллиона рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
При этом приговор, в целом, обвинительный. Оглашение продолжается, наказание суд огласит позднее. Обвинение запросило для подсудимого семь лет лишения свободы.
По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал.
Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.