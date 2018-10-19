Суд оправдал блогера "Давидовича" по одному из эпизодов мошенничества

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу оправдал основателя сообщества "Смотра.ру", известного блогера Эрика "Давидовича" Китуашвили по одному из эпизодов мошенничества на 1,2 миллиона рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд не нашел подтверждений хищения путем получения страховой выплаты по страховому случаю из-за угона автомобиля BMW на сумму 1,196 миллиона рублей у страховой компании МСК", — заявил судья Антон Толстых.

При этом приговор, в целом, обвинительный. Оглашение продолжается, наказание суд огласит позднее. Обвинение запросило для подсудимого семь лет лишения свободы.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.