На Сахалине в мусорном контейнере нашли тело годовалой девочки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт — РИА Новости. Мертвую годовалую девочку нашли в мусорном контейнере в селе на юге Сахалина, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Ольга Чебыкина.
По ее словам, страшную находку обнаружил работник местного жилищно-коммунального предприятия. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"В рамках расследования в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — отметила представитель СУСК.