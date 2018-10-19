В Москве задержали подростка за убийство интернет-знакомой на свидании

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Несовершеннолетний молодой человек арестован в Москве по подозрению в убийстве 16-летней интернет-знакомой, сообщила РИА новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, 16-летняя москвичка пропала еще 26 августа. Следователи проверили различные версии преступления, в том числе изучили круг общения девочки и заинтересовались интернет-знакомым, с которым она переписывалась в течение года.
"Последний сознался, что прилетел в Москву для встречи с потерпевшей и пояснил, что арендовал квартиру, куда пригласил интернет-знакомую, с которой произошел конфликт, и он ударил ее ножом. От полученного ранения она скончалась на месте, испугавшись последствий, он расчленил тело и избавился от него", — сказала Иванова.
Юноше предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнила собеседница.