Роскомнадзор прокомментировал позицию "Яндекса" по пиратскому контенту

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. "Яндекс" проявляет конструктивную позицию в ходе переговоров с правообладателями по вопросу меморандума о сотрудничестве и досудебном разрешении споров по распространению пиратского контента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Яндекс" в ходе переговоров проявляет конструктивную позицию", — сказал он.

Как сообщалось ранее, российские медиакомпании и интернет-компании встречаются в пятницу на площадке Роскомнадзора для обсуждения антипиратского меморандума, который, как писала газета "Коммерсант", обяжет удалять ссылки на пиратский контент во внесудебном порядке.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.

Позднее сообщалось, что интернет-компании, медиахолдинги и чиновники обсуждают внесудебный механизм удаления из поисковой выдачи ссылок на сайты с нелегальным контентом.