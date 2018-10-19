КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Владислав Росляков, который устроил бойню в политехническом колледже Керчи, летом проходил бесплатную практику, на которой не мог заработать деньги на оружие, сообщил РИА Новости один из преподавателей.

"Владислав Росляков был примерным студентом, никогда не пропускал занятия без уважительной причины. Но ни с кем из своей группы не общался. Сейчас говорят, что он увлекался компьютером. Нет, не увлекался. У него даже мобильный телефон появился только в мае — на день рождения ему кто-то подарил", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Росляков летом проходил практику на судоремонтном заводе, но денег на оружие он там заработать не мог.

"Практика была бесплатная, один бы он не смог столько денег на оружие раздобыть. Думаю, его кто-то спонсировал", — предположил преподаватель.

В среду студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.