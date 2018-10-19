СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Преподаватель информатики Александр Моисеенко, который погиб 17 октября в политехническом колледже в Керчи, по неподтвержденным данным, пытался остановить убийцу и забрать у него оружие, сообщили РИА Новости бывшие сокурсники погибшего.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

О гибели 46-летнего преподавателя его бывшие однокурсники узнали из СМИ, увидев его фотографию прочитав список погибших. Александр Моисеенко учился в Симферопольском госуниверситете на физическом факультете (ныне Таврический университет Крымского федерального университета), на отделении педагогики, поступил в вуз в 1989 году. Сокурсники вспоминают, что Александр был добрым, неконфликтным парнем. Учился ровно, как основная масса студентов, получил в результате диплом физика с правом преподавания. Увлекался музыкой: играл на бас-гитаре в одной из студенческих групп, принимал участие в концертах.

"На работу пришла, сказали, что по телевизору показывали фотографии. Фотографию, видимо, взяли из соцсетей… Увидела и охнула – это же Майс (так все его называли в университете)… Он сам из Керчи, и работал в этом колледже преподавателем информатики. У него, насколько я знаю, осталась жена и ребенок – школьник. Учился на нашем потоке, я тепло вспоминаю о нем, невозможно поверить, что его нет", — рассказала РИА Новости Евгения из Москвы, сокурсница Александра Моисеенко.

"Мне позвонил наш общий знакомый, сообщил, что погиб Майс. Я давно с ним не общался, но я шокирован", — сказал студенческий друг погибшего, Александр из Симферополя.

Еще один однокурсник Александра – Вадим из Симферополя сообщил, что люди в Керчи рассказывают об обстоятельствах гибели преподавателя.

"Он вышел, когда этот (студент Владислав Росляков) стал стрелять, и вроде как попытался отнять у него ружье, то ли как-то остановить, но был убит. Он-то был единственный взрослый мужчина, который там оказался в этот момент", — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на то, что ему сообщили родственники из Керчи.

На данный момент подтверждения информации об обстоятельствах гибели Александра Моисеенко нет.