Крымский мост спас многих пострадавших в Керчи, считают в минздраве региона

КЕРЧЬ, 19 окт — РИА Новости. Крымский мост спас жизни многим пострадавшим в керченской трагедии, первые из которых были через него доставлены в Краснодарский край, заявил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

"Мы можем так именно говорить, потому что мы транспортировку и направление с первых минут осуществляли бригадами даже Темрюкского района (Краснодарского края) скорой помощи. В том числе две бригады работали здесь и даже первые два пациента были доставлены в больницу Темрюкского района", — сказал Голенко журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

В данные минуты на площади Ленина в Керчи проходит церемония прощания с жертвами трагедии.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Сейчас идет строительство железной дороги через пролив, ее открытие планируется в 2019 году.