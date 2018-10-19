Суд признал блогера "Давидовича" мошенником

Эрик Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская. Архивное фото

Эрик Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская. Архивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу начал выносить обвинительный приговор основателю сообщества "Смотра.ру" Эрику "Давидовичу" Китуашвили, обвиняемому в мошенничестве со страховкой и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования", — заявила судья.

Наказание суд огласит позднее. Обвинение запросило для известного блогера семь лет лишения свободы.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.