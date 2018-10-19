Суд признал блогера "Давидовича" мошенником

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу начал выносить обвинительный приговор основателю сообщества "Смотра.ру" Эрику "Давидовичу" Китуашвили, обвиняемому в мошенничестве со страховкой и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Наказание суд огласит позднее. Обвинение запросило для известного блогера семь лет лишения свободы.
По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал.
Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.