Суд над лидером карельского "Мемориала" отложили из-за болезни адвоката

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 окт — РИА Новости. Петрозаводский городской суд отложил до ноября рассмотрение объединенного уголовного дела об изготовлении порнографии и сексуальном насилии в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева из-за болезни адвоката, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

На 19 октября было назначено заседание по делу Дмитриева. Предполагалось, что суд начнет рассматривать уголовное дело, в которое включены эпизоды по обвинению в изготовлении порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью Дмитриева, объединенные в одно производство.

Однако заседание было отложено до 8 ноября, так как адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев не смог приехать в Петрозаводск из-за болезни.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Как утверждает гособвинение, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, а также незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима.

Кроме того, по версии следствия, с 2012 по 2016 годы Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Суд санкционировал его арест, после чего Дмитриев проходил психолого-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге и был этапирован в карельскую столицу 18 августа.

Суд по ходатайству адвоката объединил уголовные дела в одно производство.

Дмитриев не признает вины ни по одному из обвинений.