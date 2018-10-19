МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пациентки, эвакуированные из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, прооперированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил РИА Новости директор центра Амиран Ревишвили.

"Операции закончились поздно ночью у обеих пациенток. Прошли по плану. Пациентки в сознании, правда, находятся на искусственной вентиляции в реанимации. Говоря медицинской терминологией, у них стабильно тяжелое состояние", — сказал Ревишвили.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.