РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. До 200 человек задействованы в поисках двух летчиков, которые, предположительно, успели катапультироваться при крушении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным Минобороны РФ, в четверг вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
Источник также сообщал РИА Новости, что летчик и штурман, находившиеся в самолете, предположительно, успели катапультироваться.