На Кубани около 200 человек ищут катапультировавшихся летчиков Л-39

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. До 200 человек задействованы в поисках двух летчиков, которые, предположительно, успели катапультироваться при крушении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Поиски летчика и штурмана продолжаются, задействованы до 200 человек", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что поиски ведутся как в воде, так и на суше. Самолет частично находится под водой и погрузился в ил.

По данным Минобороны РФ, в четверг вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Источник также сообщал РИА Новости, что летчик и штурман, находившиеся в самолете, предположительно, успели катапультироваться.