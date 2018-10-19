Под Норильском иномарка врезалась в автобус

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Легковой автомобиль и служебный автобус столкнулись на трассе под Норильском: один человек погиб и десять пострадали, сообщает ГУМВД по Красноярскому краю.

По данным краевого главка, дорожная авария произошла утром в пятницу на автодороге Норильск-Алыкель.

"По предварительным данным,…44-летняя водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны города Кайеркан в сторону Норильска, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение со служебным автобусом. В результате ДТП женщина-водитель иномарки погибла, 10 пассажиров автобуса получили травмы", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.