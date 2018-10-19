В Якутске 400 человек эвакуировали из аэропорта из-за дымовой шашки

В Якутске 400 человек эвакуировали из аэропорта из-за дымовой шашки

В Якутске 400 человек эвакуировали из аэропорта из-за дымовой шашки

ЯКУТСК, 19 окт — РИА Новости. Эвакуировано 400 человек из аэропорта Якутска из-за обнаруженной в мусорном баке в терминале дымовой шашки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

По информации в пресс-службы аэропорта, в четверг утром в терминале в мусорном баке нашли дымовую шашку. На месте организована работа кинологов, службы авиабезопасности аэропорта, специальных служб. Проверяются все помещения аэропорта. Вылеты задержаны на неопределенное время.

В 9.25 аэропорт "Якутск" заработал в штатном режиме.

"Спецслужбами в здании аэровокзала ничего не обнаружено", — добавила пресс-служба ведомства.