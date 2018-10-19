В Екатеринбурге госпитализировали пострадавшего при пожаре в доме ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Трехмесячный ребенок, пострадавший при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, доставлен в больницу, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В девятую горбольницу в настоящий момент доставлен один человек. Это трехмесячная девочка по имени Снежана. Она надышалась угарным газом, и сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь. Других пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что пожар произошел на четырех этажах дома на улице Таежная, 11. Эвакуированы около 200 человек. Пожар локализован. Начальник штаба пожаротушения сообщил РИА Новости, в результате пожара пострадал трехмесячный ребенок. Погибших нет.