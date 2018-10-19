Летчики разбившегося Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Оба летчика, по предварительным данным, смогли катапультироваться при падении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае, на данный момент ведутся их поиски, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Он добавил, что сейчас на месте крушения ведутся поисковые работы.
Крушение Л-39 в Краснодарском крае
Ранее Минобороны сообщило, что учебный-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового полета.
По информации ведомства, катастрофа произошла 18 октября около 17:00 мск у станицы Должанская.
Сообщается, что машина упала в воду, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.
В сообщении указано, что полет производился без боекомплекта, а причиной падения, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность.
Инциденты с учебно-тренировочными самолетами в 2018 году
12 апреля 2018 года в Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. В ходе планового учебно-тренировочного полета у воздушного судна возникла техническая неисправность одного из агрегатов, препятствующая продолжению полета. Оба пилота сумели катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.
Учебно-тренировочный самолет Л-39
Самолет был разработан в Чехословакии (ныне Чехия) производителем Aero Vodochody.
Л-39 предназначен для обучения курсантов и летного состава технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, обучения элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям.
В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года.