Летчики разбившегося Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Оба летчика, по предварительным данным, смогли катапультироваться при падении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае, на данный момент ведутся их поиски, об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По сведениям собеседника агентства, инцидент произошел с учебным самолетом, в экипаж которого входили летчик и штурман, которые успели катапультироваться.

Он добавил, что сейчас на месте крушения ведутся поисковые работы.

Крушение Л-39 в Краснодарском крае

Ранее Минобороны сообщило, что учебный-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового полета.

По информации ведомства, катастрофа произошла 18 октября около 17:00 мск у станицы Должанская.

Сообщается, что машина упала в воду, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

В сообщении указано, что полет производился без боекомплекта, а причиной падения, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность.

Инциденты с учебно-тренировочными самолетами в 2018 году

5 октября 2018 года учебно-боевой МиГ-29УБ разбился в Подмосковье при выполнении тренировочного полета. Экипаж машины сумел катапультироваться после того, как истребитель был уведен в безлюдное место. Отмечалось, что упавший самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.

12 апреля 2018 года в Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. В ходе планового учебно-тренировочного полета у воздушного судна возникла техническая неисправность одного из агрегатов, препятствующая продолжению полета. Оба пилота сумели катапультироваться. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.

Учебно-тренировочный самолет Л-39

Л-39 (Aero L-39 Albatros) — чешский одномоторный двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет, в основном предназначенный для базового и расширенного обучения, в том числе для доставки оружия.Самолет был разработан в Чехословакии (ныне Чехия) производителем Aero Vodochody.

Л-39 предназначен для обучения курсантов и летного состава технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью, обучения элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям.

В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года.