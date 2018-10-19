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Происшествия

Охота на Давидыча: чем "прославился" скандальный видеоблогер Китуашвили

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© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов Рассмотрение уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили в Дорогомиловском суде Москвы. 19 сентября 2017Рассмотрение уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили в Дорогомиловском суде Москвы. 19 сентября 2017
© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Обвинения в мошенничестве, поиск банды GTA и скандалы с полицейскими — у видеоблогера Эрика Китуашвили, более известного как Давидыч, неоднозначная репутация. Сегодня Дорогомиловский районный суд Москвы вынесет ему приговор по делу о многомиллионных махинациях со страховыми выплатами и отмывании денег. Сам подсудимый считает все обвинения сфабрикованными, а себя — законопослушным гражданином и борцом с коррупцией. О том, кому мог перейти дорогу Давидыч и в каких громких историях он успел засветиться, — в материале РИА Новости.

Жизнь в СИЗО

По версии следствия, видеоблогер инициировал угон четырех автомобилей элитных марок — Lexus, Mercedes и BMW, а затем получил за них страховые выплаты. Ему также вменяют в вину легализацию этих денежных средств. Общий ущерб составляет около десяти миллионов рублей.

ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОП РФ: заявление Китуашвили о его аресте за коррупцию в ГИБДД абсурдно
С февраля 2016-го подсудимый находится в следственном изоляторе. Европейский суд по правам человека признал содержание Китуашвили под стражей незаконным и потребовал выплатить ему две с лишним тысячи евро компенсации. "В решении ЕСПЧ прямым текстом говорится, что оснований для заключения под стражу не было, — рассказывает РИА Новости адвокат Сергей Жорин. — При аресте следователь заявил, что проверяет Эрика на причастность к ряду преступлений, в том числе особо тяжких и насильственных, но затем эти обвинения "отвалились", а мера пресечения автоматически продлевалась".

Однако решение Страсбургского суда пока не исполнено, а жалобу на арест рассмотрит уже Верховный суд России. Правда, случится это лишь 31 октября, то есть через 12 дней после вынесения приговора.

Сам блогер вину в мошенничестве и отмывании денег полностью отрицает, давать показания категорически отказывается и заявляет, что арест вызван его расследованием дела о коррупции в столичном главке МВД. "Задержание и все дальнейшие действия силовиков напрямую связаны с блогерской деятельностью Китуашвили. В неформальных беседах этого не скрывают даже некоторые полицейские, — добавляет Жорин. — К тому же ни на стадии следствия, ни судебного разбирательства не было представлено ни одного доказательства его вины, а на суде большинство свидетелей по разным причинам отказались от своих показаний".

© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов Рассмотрение уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили в Дорогомиловском суде Москвы. 19 сентября 2017
© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов
Рассмотрение уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили в Дорогомиловском суде Москвы. 19 сентября 2017

Давидыч на охоте

Эрик Китуашвили приобрел известность в 2009-м, когда основал сайт Smotra.ru. и запустил одноименный блог в ютьюбе. На оба интернет-ресурса подписались миллионы автолюбителей. Особой популярностью пользовался раздел "Давидыч на охоте", где автор проекта выкладывал скандальные ролики с участием сотрудников ГИБДД.

В шестой части выпуска Китуашвили запечатлел на видео, как гаишник просит взятку — тысячу рублей. Поняв, что его снимают, полицейский быстро сел в машину, включил сирену и попытался скрыться. При этом он всячески нарушал правила дорожного движения — ехал на красный свет, пересекал двойную сплошную полосу. Блогер пустился в погоню, однако автомобиль ДПС успел первым добраться до отдела полиции и скрылся за забором. Через несколько дней после публикации записи к проверке подключился Следственный комитет.

Здание московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мосгорсуд оставил под стражей основателя "Смотра.ру" Китуашвили
Сторонники Китуашвили уверены, что его преследуют за попытки разоблачения коррупции в МВД. "Незадолго до ареста Эрик анонсировал очередной выпуск, пообещав рассказать о новых фактах взяточничества, — сообщил лидер движения "СтопХам" журналист Дмитрий Чугунов. — Мне кажется, что задержание связано именно с этим".

Кроме того, по словам адвоката, при задержании из машины Китуашвили бесследно исчезли флешки и другие электронные носители.

Когда 22 февраля 2016-го рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, Давидыч публично заявил, что некоторые руководители подразделений ГУ МВД России по Москве за получение должности дали взятку в особо крупном размере руководителю главка. После этого к эпизодам с мошенничествами добавились еще и обвинения в клевете.

"Бутырский районный суд Москвы признал сведения, распространенные Китуашвили, не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию руководителей столичного главка, — сообщили в Московском городском суде. — Обвиняемый обжаловал это решение, однако апелляционные жалобы не удовлетворили, а приговор оставили без изменения".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОрганизатор рейдов стритрейсеров Эрик Китуашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Организатор рейдов стритрейсеров Эрик Китуашвили. Архивное фото

Поиски банды GTA

Еще один яркий эпизод биографии Китуашвили — участие в поисках банды GTA. Осенью 2014-го, когда по трассе "Дон" прокатилась серия жестоких убийств, он созвал стритрейсеров и устроил охоту на бандитов. "Если тебе больше 25 лет, если ты служил (в армии. — Прим. ред.) или ты сам по себе спортивный малый, то ты нам нужен. Женщин с собой не брать", — таким был призыв, опубликованный на страничке Давидыча в инстаграме.

Откликнулись около 150 гонщиков: вооружившись пистолетами и охотничьими карабинами, они облачились в бронежилеты и на полусотне автомобилей колесили ночами по дорогам Подмосковья. Останавливали подозрительные машины, требовали водителей показать содержимое багажника. Чаще всего "облавы" устраивали на бензоколонках. Впрочем, никаких результатов это не принесло — спустя два месяца бандитов задержали силовики.

© Фото : АГН "Москва"/Сергей ВедяшкинЭрик Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская в Мосгорсуде
© Фото : АГН "Москва"/Сергей Ведяшкин
Эрик Китуашвили и его гражданская жена Анна Каганская в Мосгорсуде

В пятницу, 19 октября, Дрогомиловский районный суд огласит приговор Китуашвили. Прокурор запросил семь лет колонии. На скамье подсудимых также гражданская жена блогера Анна Каганская, обвиняемая в мошенничестве. Гособвинитель считает, что ее необходимо отправить в колонию общего режима на два года и три месяца. В случае обвинительного приговора адвокат Давидыча намерен добиваться его отмены в вышестоящих инстанциях.

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