Сбербанк остается мишенью номер один для хакеров, считают в банке

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сбербанк по-прежнему остается "мишенью номер один" для российских и зарубежных кибермошенников, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Сегодня финансовый сектор — это мишень номер один для всех киберпреступников, и Сбербанк не исключение. Сбербанк по-прежнему остается мишенью номер один для хакеров не только российских, но и всего мира", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"

Кузнецов также отметил, что российские кибермошенники далеко не лидируют среди тех, кто пытается атаковать Сбербанк. "Мы это очень хорошо видим и понимаем", — подчеркнул он.

Зампред Сбербанка напомнил, что у банка есть команда "красных" хакеров, которая помогает банку тестировать системы и искать бреши, чтобы банк смог их вовремя устранить и повысить уровень защиты.

Кузнецов в интервью РИА Новости в мае сообщил, что потери экономики России от киберпреступности в 2018 году могут существенно вырасти — до 1 триллиона рублей. В настоящее время ВВП России оценивается примерно в 92 триллиона рублей. Таким образом, потери экономики от киберпреступлений могут превысить 1% ВВП. В июне зампред Сбербанка отметил, что количество кибератак на банковский сектор РФ по сравнению с прошлым годом примерно на 1,5-1,8 раза больше.