Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обвинение по 6 части статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Нахлупину было предъявлено в четверг, на следующий день после задержания.

По словам следователя СК РФ, чиновник "обвиняется в систематическом получении взяток", но сумму этих взяток он назвал. Взяточничество, а также возможность угрожать свидетелям и покинуть Россию, воспользовавшись нелегальным доходом, который следствие пока не обнаружило, следователь назвал в качестве основных причин, обосновывающих необходимость изоляции Нахлупина от общества. Прокурор ходатайство следствия полностью поддержал.

Сам крымский чиновник отверг намерение и возможность скрыться, поскольку объявлен властями Украины в розыск за госизмену. "У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу", — сказал обвиняемый в суде, прося не заключать его под стражу.

Адвокат чиновника Валерий Попов в свою очередь просил судью Юлию Сафину продлить срок задержания Нахлупина на 72 часа, чтобы за это время согласовать позицию с подзащитным и изучить документы следствия, однако ходатайство осталось без удовлетворения. Кроме того, защитник приобщил к материалам письменное согласие владельца квартиры в Красногорске на проживание там обвиняемого, если суд сочтет это возможным.

"Суд считает, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению… Избрать в отношении обвиняемого Нахлупина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря 2018 года", — сказала судья Юлия Сафина.

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу госстройнадзора Крыма.