Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу зампредседателя совета министров Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам следователя СК РФ, чиновник "обвиняется в систематическом получении взяток", но сумму этих взяток он назвал. Взяточничество, а также возможность угрожать свидетелям и покинуть Россию, воспользовавшись нелегальным доходом, который следствие пока не обнаружило, следователь назвал в качестве основных причин, обосновывающих необходимость изоляции Нахлупина от общества. Прокурор ходатайство следствия полностью поддержал.
Сам крымский чиновник отверг намерение и возможность скрыться, поскольку объявлен властями Украины в розыск за госизмену. "У меня достаточно сложная жизненная проблема, мой ребенок нуждается в диагностировании и наблюдении, именно для этого я переехал в Москву. Он переболел достаточно тяжелым заболеванием… Я объявлен в розыск по статье 111 — госизмена на Украине. Поэтому дальше Крыма я уехать не смогу", — сказал обвиняемый в суде, прося не заключать его под стражу.
"Суд считает, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению… Избрать в отношении обвиняемого Нахлупина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря 2018 года", — сказала судья Юлия Сафина.
Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу госстройнадзора Крыма.