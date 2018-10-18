Обязанности задержанного вице-премьера Крыма распределят после траура

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов перераспределит обязанности задержанного по подозрению в получении крупной взятки вице-премьера правительства региона Виталия Нахлупина в понедельник, сказал РИА Новости заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

Ранее СК просил суд арестовать бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, задержанного в Москве правоохранителями по делу о получении взятки в особо крупном размере. СК также просит арестовать бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и экс-первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку.

"Формально обязанности вице-премьера Виталия Нахлупина исполняет сейчас вице-премьер Гоцанюк. Перераспределение обязанностей Нахлупина произойдет в понедельник, после окончания траура. Решение примет глава республики Сергей Аксенов, который в данный момент находится в Керчи", — сказал Первых.

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, там он курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма. Кураторство ФЦП на уровне региона перешло в его обязанности после ареста и отставки бывшего куратора программы, вице-премьера региона Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество в особо крупном размере.

После отставки в марте 2018 года вице-премьера Владимира Серова глава Крыма Сергей Аксенов поручил Нахлупину курировать транспорт. Также Нахлупин курировал работу госстройнадзора Крыма. Нахлупин был заявлен в составе делегации Крыма для визита в Дамаск 15-16 октября, но не участвовал в поездке.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с терактом в колледже в Керчи трехдневный траур будет объявлен с четверга. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников выразил соболезнование из-за трагедии в Керчи и объявил в Севастополе в знак солидарности с крымчанами трехдневный траур, сообщает пресс-служба правительства региона.

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