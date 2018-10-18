СК обвинил экс-вице-премьера Крыма в систематическом получении взяток

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ обвиняет вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина в систематическом получении взяток, требует изолировать его от общества, заявила следователь в Басманном суде Москвы, обосновывая необходимость заключения экс-чиновника под стражу.

Ранее в суде сообщили, что СК просит арестовать также бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и экс-первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку.

"Сегодня Нахлупину было предъявлено обвинение, он обвиняется в систематическом получении взяток, как лицо, занимающее госдолжность. Считаем необходимым изолировать его от общества", — сказала следователь в суде. По ее словам, находясь на свободе, Нахлупин может угрожать свидетелям. "В настоящее время полученные им в качестве взятки денежные средства не обнаружены. Он может использовать их, чтобы покинуть страну", — сказал следователь.

Нахлупин подозревается в получении взятки, сообщил ранее зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. По словам вице-премьера, следственные действия в рамках данного дела проводились в комитете конкурентной политики Республики Крым, в комитете дорожного хозяйства республики, службе капитального строительства Крыма, ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго".

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу госстройнадзора Крыма.