Эксперты рассказали о ружье, которое, возможно, было у керченского стрелка

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новое помповое ружье турецкого производства Hatsan Escort, которое, предположительно, использовал керченский стрелок Владислав Росляков, стоит около 30 тысяч рублей и не требует особых навыков в обращении, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты по оружию, работающие в оружейных магазинах Москвы.

"Там ничего сложного нет, помповые ружья как класс просты в обращении", — рассказал продавец оружия Борис Кудряшов. Кроме того, он заметил, что Росляков не мог получить лицензию на оружие, не пройдя обучения основам обращения с ним.

Другой сотрудник оружейного магазина Дмитрий Орлов прокомментировал снимки с камер наблюдения в колледже, где видно, что ружье нападавшего имело пистолетную рукоять, а не приклад. "В России по закону не могут продаваться модели с пистолетной рукояткой, если они длиной меньше 80 сантиметров", — сказал он. Также Орлов рассказал о спросе на эту модель и возможности его применения.

"Если мы говорим про помповое ружье Hatsan Escort, которое, предположительно, было у стрелка, его часто используют при охоте с картечью на волка, на среднего и крупного зверя. Основные его виды применения это развлекательная стрельба, охота на волка, косулю, с пулей можно на кабана сходить. Для спорта оно, наверное, не подойдет, потому что у него короткий ствол, нет возможности использовать сменные дульные сужения, спортсмены такое оружие не используют", — продолжил эксперт.

В магазинах Москвы оно, по словам продавца, в зависимости от модели может стоить порядка 30 тысяч рублей, но если допустить, что Росляков, который был неработающим студентом из небогатой семьи, и купил подержанное оружие, оно могло стоить на треть дешевле. Он добавил, что эта марка популярна среди людей, которые ограничены в средствах, "но хотят качественное оружие, и при этом не хотят покупать отечественное".

"Новое оно будет стоить порядка 30 тысяч рублей, что сопоставимо по ценам на отечественное оружие, может, немного дороже, а вообще есть гораздо более дешевые варианты. Кроме того, если стрелок покупал неновое оружие, магазины принимают на реализацию, то оно могло стоить примерно на треть меньше. По бросовым ценам сейчас никто не работает, бизнес неприбыльный. Тенденция такова, что люди скорее пытаются избавляться от оружия, чем покупать новое", — заключил эксперт.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.