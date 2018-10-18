СК попросил заключить под стражу вице-премьера Крыма

Бывший вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин перед рассмотрением ходатайства следствия об его аресте в Басманном суде Москвы. 18 сентября 2018

Бывший вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин перед рассмотрением ходатайства следствия об его аресте в Басманном суде Москвы. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ обратился в суд с требованием арестовать бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ранее представитель суда сообщила, что Нахлупина уже доставили в здание суда.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2018 года в отношении заместителя председателя совета министров Республики Крым Нахлупина Виталия Германовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", — сказала Юнона Царева

Нахлупин подозревается в получении взятки, сообщил ранее зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. По словам вице-премьера, следственные действия в рамках данного дела проводились в комитете конкурентной политики Республики Крым, в комитете дорожного хозяйства республики, службе капитального строительства Крыма, ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго".

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве, работал в правительстве региона с января 2016 года, курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, транспорт, работу госстройнадзора Крыма.