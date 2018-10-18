Церемония прощания с погибшими в колледже в Керчи состоится в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Церемония прощания с погибшими в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже начнется в пятницу в 10.00 в центре Керчи, сообщает администрация города.

"В пятницу, 19 октября, в 10.00 на площади им. Ленина состоится церемония прощания с погибшими в результате трагедии в Керченском политехническом колледже. Для обеспечения безопасности будут установлены рамки со стороны улицы Ленина, – говорится в сообщении.

Формирование колонны желающих проститься с погибшими будет на ул. Ленина. После панихиды и движения процессии можно будет пройти к автобусам на ул. Кирова, 5 для переезда на кладбище.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.