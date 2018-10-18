Путин назвал трагедию в Керчи результатом глобализации

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Трагедия в Керчи стала результатом глобализации, включая соцсети, все началось с трагических событий в американских школах, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Это (трагедия в Керчи) — результат глобализации. В соцсетях, в интернете, мы видим, что целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах в Соединенных Штатах ", — заявил Путин.