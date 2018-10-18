Медики в больнице Керчи дежурили посменно, заявила Кузнецова

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Автомобиль скорой помощи на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Медики из соседних регионов дежурили в керченской больнице посменно, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии, сообщила журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"В полном объеме оказывается медицинская помощь, сопровождение, подключены специалисты с соседних субъектов. И из Симферополя, и из Краснодарского края. Они дежурили посменно", — сказала Кузнецова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.