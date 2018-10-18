В Крыму назвали нападение на керченский колледж спланированной операцией

КЕРЧЬ, 18 окт – РИА Новости. Массовое убийство в Керченском колледже является тщательно спланированной операцией, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Крым постигла большая трагедия и страшное горе. Это невиданная жестокость. Важно дождаться результатов следствия. Возникает только один вопрос: как удалось молодому человеку осуществить содеянное и в таких масштабах. Не хочу опережать результатов следствия. Было видеонаблюдение, охрана, но если в голове у человека такой ужас, тщательно запланированной операции, преодолеть видеонаблюдение и охрану не составит труда", — сказал Константинов журналистам.

По его словам, важно на законодательном уровне проработать меры, которые бы не позволили допустить такой беды впредь.