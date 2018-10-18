В Крыму планируют открыть фонд помощи пострадавшим при трагедии в Керчи

Цветы у народного мемориала во Владивостоке в память о погибших в Керченском политехническом колледже, в котором произошли взрыв и стрельба

Цветы у народного мемориала во Владивостоке в память о погибших в Керченском политехническом колледже, в котором произошли взрыв и стрельба

КЕРЧЬ, 18 окт – РИА Новости. Для помощи семьям, чьи родные и близкие пострадали в результате чрезвычайного происшествия в Керчи, планируется открыть благотворительный фонд, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Нам достаточно помогают все – от президента до рядовых граждан. Все без исключения в этом процессе. Нет такого органа власти в стране и вообще, безразличных общественников, чтобы не позвонили… Никто не остался в стороне. Сейчас звонят депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, члены правительства, говорят: "Дайте счет благотворительного фонда, куда можно перечислять деньги". У нас правда нет такой ситуации, поэтому мы подумаем такой инструмент сделать для небезразличных людей, кто хочет оказать содействие", — сказал Аксенов журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.