Автомобили скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

Автомобили скорой помощи у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую привозят пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж. 18 октября 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка, пострадавшая в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже Керчи, скончалась на борту медицинского вертолета во время перелета в Симферополь, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в среду Минздрав РФ сообщил, что число жертв трагедии в колледже в Керчи увеличилось до 21.

"Девушка 16 лет скончалась в вертолете во время полета", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что она стала 21-й жертвой стрельбы и взрыва в колледже Керчи.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Ранее сообщалось, что для проведения санитарной эвакуации пострадавших в Керчь были направлены три вертолета Ми-8 МЧС и два вертолета Минздрава России. Все воздушные суда оснащены медицинскими модулями и необходимым оборудованием. Накануне из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь прибыл самолет Ил-76 МЧС России с пятью медицинскими модулями, в которых при необходимости можно разместить 20 пострадавших.